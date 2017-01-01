 بالفيديو..طالبة تدرس بالتكوين المهني في خريبكة تبكي: أستاذة فالتكوين سلخاتني ومنين حاولت ننتاحر حكمو عليا بشهر ديال الحبس..وها شنو وقع ﻿
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بالفيديو..طالبة تدرس بالتكوين المهني في خريبكة تبكي: أستاذة فالتكوين سلخاتني ومنين حاولت ننتاحر حكمو عليا بشهر ديال الحبس..وها شنو وقع

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 00:24 بالفيديو..طالبة تدرس بالتكوين المهني في خريبكة تبكي: أستاذة فالتكوين سلخاتني ومنين حاولت ننتاحر حكمو عليا بشهر ديال الحبس..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
بالفيديو..طالبة تدرس بالتكوين المهني في خريبكة تبكي: أستاذة فالتكوين سلخاتني ومنين حاولت ننتاحر حكمو عليا بشهر ديال الحبس..وها شنو وقع
كشفت طالبة تدعى '' منار.أ'' بأنها تعرضت للاعتداء والتعنيف قبل مدة من طرف أستاذتها بمؤسسة التكوين المهني التي تدرس بها في مدينة خريبكة، وهو الأمر الذي تسبب لها في مشاكل نفسية صعبه مع مرور الأيام ووقوع

"شوف تيفي"

كشفت طالبة تدعى " منار.أ" بأنها تعرضت للاعتداء والتعنيف قبل مدة من طرف أستاذتها بمؤسسة التكوين المهني التي تدرس بها في مدينة خريبكة، وهو الأمر الذي تسبب لها في مشاكل نفسية صعبه مع مرور الأيام ووقوع تطورات مثيرة في قضيتها.

وأوضحت منار في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، بأن مشاكلها، بدأت الصيف الماضي، خلال إجرائها لامتحان نهاية السنة، حينما رفضت الأستاذة المكلفة بمراقبتها بتسلم أوراق الإجابة الخاصة بها،حيث وجهت لها أصابع الاتهام بالغش، لتتطور الأمور بعد ذلك تضيف منار، حينما قامت أستاذتها بتعنيفها والاعتداء عليها بطريقة بشعة.

وأضافت منار بأنها تفاجأت بسيارة للإسعاف تقوم بنقل الأستاذة التي حصلت بعد ذلك على شهادة طبية بلغت فيها مدة العجز 35 يوما، والتي قامت بتقديمها للمصالح الأمنية، لتصل القضية بينهما للقضاء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة بعقوبة حبسية لمدة شهر موقوفة التنفيذ في حين تمت تبرئة الأستاذة.

وأشارت كذلك منار إلى أنها تفاجأت كذلك في ثاني يوم من الامتحان من منعها من دخول المؤسسة التي ولجتها بعد ذلك،حيث حاولت إقناع المدير بضرورة أخذ فرصتها للتفوق الدراسي، وأمام رفض هذا الأخير، قامت برمي نفسها من نافذة مكتبه في محاولة منها الانتحار لتصاب بكسر تسبب في عجزها عن الحركة لمدة 90 يوما.

وأكدت منار بأن القضية لم تنتهي عند هذا الحد، مشيرة إلى أنها قامت من خلال محاميها برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدراية، حتى يتم إنصافها وحتى تحصل على حقها في العودة للدراسة.

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