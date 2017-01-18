سابقة...عضو بحزب العدالة والتنمية يقاضي نبيلة منيب بتهمة ''السب والشتم'' ﻿

كشف الأستاذ الجامعي والعضو بالمجلس البلدي بأيت ملول باسم حزب العدالة والتنمية محمد همام، أنه سيرد على تصريحات الأمينة العامة لحزب اليسار الإشتراكي نبيلة منيب باللجوء إلى القضاء.

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كشف الأستاذ الجامعي والعضو بالمجلس البلدي بأيت ملول باسم حزب العدالة والتنمية محمد همام، أنه سيرد على تصريحات الأمينة العامة لحزب اليسار الإشتراكي نبيلة منيب باللجوء إلى القضاء.

وأفاد همام في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، "...ماتعرضت له من سب و قذف وشتم واتهام، من طرف السيدة نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، فلا أنسبه إلى الحزب المذكور الذي سأضل أحترمه وأحترم مناضليه، بل أنسبه إلى قائلته فقط وهي المسؤولة عنه وحدها". مضيفا في ذات التدوينة "وأقول للزملاء الذين طلبوا مني الرد عليها، أن موعدنا القضاء، لتدلي بحججها وبراهينها ووثائقها وبياناتها، ليقول كلمته" حسب تعبير همام.

هذا، وكانت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد قد رفضت الحضور لندوة من تنظيم جمعية طلبة البستنة، بمعهد الحسن الثاني بأيت ملول، وذلك لتأطير ندوة سياسية الأحد الماضي"، رفقة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بأكادير محمد همام، حيث صرحت نبيلة منيب أنها تفاجأت بوجود صورتها إلى جانب العضو بحزب العدالة والتنمية.