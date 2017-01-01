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محاولة إنتحار معتقل إحتياطي من داخل زنزانته بعد ثلاثة أيام من إحالته على سجن أيت ملول

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 00:04 محاولة إنتحار معتقل إحتياطي من داخل زنزانته بعد ثلاثة أيام من إحالته على سجن أيت ملول | حوادث و حقوق
محاولة إنتحار معتقل إحتياطي من داخل زنزانته بعد ثلاثة أيام من إحالته على سجن أيت ملول
حاول معتقل إحتياطيا بعد زوال اليوم الثلاثاء،الإنتحار شنقا بالمركب السجني بمدينة أيت ملول بعد ربط غطاء نومه بنافذة الزنزانة التي يوجد بها منذ إحالته على السجن الإحتياطي يوم 14 يناير الجاري، في

شوف تيفي

حاول معتقل إحتياطيا بعد زوال اليوم الثلاثاء،الإنتحار شنقا بالمركب السجني بمدينة أيت ملول بعد ربط غطاء نومه بنافذة الزنزانة التي يوجد بها منذ إحالته على السجن الإحتياطي يوم 14 يناير الجاري، في إنتظار بث القضاء في المنسوب إليه.

وأفادت مصادر مطلعة، أن السجين الذي حاول الإنتحار من ذوي السوابق القضائية في مواضيع لها علاقة بالإغتصاب والشذوذ الجنسي، حيث أحيل منذ ثلاثة أيام تقريبا على المركب السجي 2 بأيت ملول في إنتظار مثوله أمام القضاء.

من جهة ثانية، كشف مسؤول بالمديرية الجهوية لإدارة السجون لجهة سوس ماسة، أن ما قام به المعني بالأمر زوال اليوم هو محاولة إنتحار وهمية ومفبركة، حيث أن ماقام به الضحية هو فقط نوع من الضغط على القضاء ولفت الإنتباه.

وقال ذات المصدر، أن السجين أحيل على طبيب نفسي، حيث كان يستعمل بعض الأدوية في فترات سابقة، و تعتبر طبيعة الأفعال التي أدين من أجلها، أثرت في سلوكه خاصة وأن الجرائم التي أدين بها سابقا تتعلق بالإغتصاب والشذوذ.

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السجين الإحتياط الأدوية السجين ايت ملول شوف تيفي

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