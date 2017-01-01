 عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت ''الله أكبر'' بحي البرنوصي ''يُشرمل'' رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت ''الله أكبر'' بحي البرنوصي ''يُشرمل'' رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 23:33 عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت الله أكبر بحي البرنوصي يُشرمل رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت ''الله أكبر'' بحي البرنوصي ''يُشرمل'' رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة
شهد حي البرنوصي، قبل قليل، واقعة خطيرة، بطلها شاب في مقتبل العمر، أقدم على الاعتداء وشرملة رجل أمن خاص ''سيكيرتي''، بالإضافة إلى تخريب سيارة أجرة، وهو يصرخ ''الله أكبر''.

 ''شوف تيفي"

شهد حي البرنوصي، قبل قليل، واقعة خطيرة، بطلها شاب في مقتبل العمر، أقدم على الاعتداء وشرملة رجل أمن خاص "سيكيرتي"، بالإضافة إلى تخريب سيارة أجرة، وهو يصرخ "الله أكبر".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر، دخل في خلاف مع شخض آخر حول فتاة أمام باب مركز تجاري وهو الأمر الذي جعل حارس أمن خاص بهذا الأخير يتدخل لفك هذا النزاع، ما جعل الشاب الذي كان يحمل مدية من الحجم الكبير يقوم بتوجيه طعنتين خطيريتين لـ "السكيريتي" على مستوى الظهر والفخذ.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، في حين قامت المصالح الأمنية باعتقال المعتدي ونقله إلى الدائرة الأمنية 34.

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المغرب شوف تيفي المعتدي الله اكبر الفخذ رجل أمن خاص مركز تجاري

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