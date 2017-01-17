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بالصور.. المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 23:27 بالصور.. المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش | ثقافة و فنون
بالصور.. المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش
نشرت الإيطالية لورا فريسون على حسابها الخاص بالانستغرام مجموعة من الصور التي أكدت من خلالها تواجدها بالمغرب وبالتحديد بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

نشرت الإيطالية لورا فريسون على حسابها الخاص بالانستغرام مجموعة من الصور التي أكدت من خلالها تواجدها بالمغرب وبالتحديد بمدينة مراكش.

وكانت وسائل إعلام عربية، قد كشفت بأن فريسون، ستصور خلال الأيام المقبلة فيديو كليب بالمغرب، مع نجم مغربي معروف دون أن تكشف عن هوية هذا الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن الإيطالية بطلة فيديو كليب "غلطانة"، ظهرت قبل مدة في صور مع الفنان المغربي سعد المجرد بمدينة مراكش وهو ما جعل البعض يخمن حينها بوجود علاقة حب بينهما.

المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش

المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش

 

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المغرب شوف تيفي لوار فريس سعد المجرد غلطانة

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