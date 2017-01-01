سوق درب غلف يستنفر الأمن وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع أن المصالح الأمنية تحقق في بناء بعض المحلات الجديدة بدرب غلف أشهر سوق في المغرب، وذلك خارج إطار القانون.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر جيد الاطلاع أن المصالح الأمنية تحقق في بناء بعض المحلات الجديدة بدرب غلف أشهر سوق في المغرب، وذلك خارج إطار القانون.

وأضاف المصدر ذاته أن أربع أو خمس محلات تمت زيادتها بين ليلة وضحاها، حيث أفادت إخبارية من سوق درب غلف أن هناك محلات صغيرة بنيت مؤخرا، دون رخصة مع العلم أن البناء في ذلك السوق ممنوع أصلا.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات من المنتظر أن تُطيح بمجموعة من الرؤوس التي يشتبه في أنها متواطئة في الموضوع، حيث أصبح أشهر سوق في المغرب يعرف ظاهرة زيادة المحلات بطريقة غير قانونية منذ مدة.