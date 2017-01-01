عودة المغرب للاتحاد الإفريقي تدق آخر مسمار في نعش البوليساريو ﻿

يتوجه الملك محمد السادس من جديد إلى عدد من الدول الإفريقية، عبر بوابة غانا التي يزورها لأول مرة منذ تربعه على العرش في صيف 1999.. وهي زيارة تعد الرابعة للملك خلال أقل من سنة، والأكثر ثقلا بالنظر

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يتوجه الملك محمد السادس من جديد إلى عدد من الدول الإفريقية، عبر بوابة غانا التي يزورها لأول مرة منذ تربعه على العرش في صيف 1999.. وهي زيارة تعد الرابعة للملك خلال أقل من سنة، والأكثر ثقلا بالنظر لحمولتها الدبلوماسية، التي تروم خلق منصة عبور آمنة لاستعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي. فالملك، وهذا ما تخبرنا به الوقائع الملموسة، تمكن في ظرف وجيز، من خلال رمزيته السياسية والدينية، من أن يحفر اسمه في إفريقيا، كقائد يجر خلفه تنمية حقيقية لعدد من بلدانها، كما تمكن في سنوات قليلة من أن يعمق من تجذر المغرب في القارة السمراء، كأول بلد يتحرك داخلها بحس تضامني وبهاجس استثماري إفريقي-إفريقي، فضلا عن الهاجس التنموي والاجتماعي الذي يسعى من خلاله الملك إلى تأهيل الإنسان الإفريقي داخل جغرافيته المحلية أولا، وخارجها بدرجة ثانية.. لذلك، حان الوقت لأن يلعب المغرب دوره من داخل مؤسسة الاتحاد الإفريقي، بغض النظر عن تواجد الكيان الوهمي فيها.. خاصة وأن كل المعطيات تسير في اتجاه طرده من هذه المنظمة.. إذ إنه دخل إليها سنة 1984 من خلال تضليل الجزائر لـ26 بلدا إفريقيا اعترفت به ككيان، بينما في 2017 تراجعت غالبية هذه الدول عن اعترافها بعدما عادت إليها الحكمة والنضج، ليضل وجود البوليساريو رهينا بدول لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وهي فقط تحتاج إلى فتح قنوات للحوار مع المملكة، من أجل سحب اعترافها بهذا الكيان غير الشرعي الذي لا سيادة له.. وبالتالي، إن عودة المغرب لهذا الاتحاد الإفريقي، من شأنها أن تدق آخر مسمار في تابوت البوليساريو... إيوا سير عالله.