فايسبوكيون لم يستبعدوا أن يزور الحبيب المالكي الولي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي ﻿

مباشرة بعد فوزه برئاسة مجلس النواب، استبشر عدد من سكان أبي جعد بسطوع نجم ابن مدينتهم الحبيب المالكي من جديد، ليصبح على رأس المؤسسة التشريعية كثالث شخصية في هرمية الدولة. خاصة وأن كثيرا من البجعديين

شوف تيفي:

مباشرة بعد فوزه برئاسة مجلس النواب، استبشر عدد من سكان أبي جعد بسطوع نجم ابن مدينتهم الحبيب المالكي من جديد، ليصبح على رأس المؤسسة التشريعية كثالث شخصية في هرمية الدولة. خاصة وأن كثيرا من البجعديين يمنون النفس بأن يجدوا لهم صوتا قويا بالبرلمان، من أجل رفع حالة الإهمال التي تعيشها أبي جعد..

وتعتبر أبي جعد مدينة النخب السياسية بامتياز، غير أنها تظل بعيدة عن التنمية، ليتجدد الرهان من جديد على المالكي، على الأقل لتحفيز هذه التنمية التي تبدو كثلعب زفزاف..ما تكاد تظهر حتى تختفي من جديد.. هذا ولم يستبعد بعض الفايسبوكيين، أن يقوم المالكي بزيارة ضريح "سيدي بوعبيد الشرقي، الوالي الصالح الذي يرقد بهذه المدينة، ما دام رئيس مجلس النواب يحمل "بركته".. "إيوا واش غايزور الماكي الوالي الصالح.. الله اعلم".