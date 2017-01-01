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عاجل..زوجة حاولت الانتحار بشرب ماء جافيل في مراكش..وها علاش

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 21:46 عاجل..زوجة حاولت الانتحار بشرب ماء جافيل في مراكش..وها علاش | حوادث و حقوق
عاجل..زوجة حاولت الانتحار بشرب ماء جافيل في مراكش..وها علاش
شهد حي سيدي أيوب بمقاطعة مراكش المدينة، اليوم الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلتها سيدة متزوجة، قامت بمحاولة الانتحار من خلال شرب ماء جافيل.

"شوف تيفي"

شهد حي سيدي أيوب بمقاطعة مراكش المدينة، اليوم الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلتها سيدة متزوجة، قامت بمحاولة الانتحار من خلال شرب ماء جافيل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المتزوجة، قامت بمحاولة الانتحار بسبب مشاكل أسرية مع زوجها، موضحا بأنها قامت بشرب كمية كبيرة من السائل المذكور.

وأضاف ذات المصدر بأن جيران الزوجة، قاموا بنقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي مستعجلات الانتحار سيدة متزوجة ماء جافيل

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