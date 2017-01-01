عاجل وخطير:بسبب مخالفة..سيارة تدهس شرطي مرور بالبيضاء بعد فرار سائقها..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن سيارة خفيفة، دهست قبل قليل، شرطي مرور، كان ينظم حركة السير أمام محطة القطار ''البيضاء -الميناء''.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن سيارة خفيفة، دهست قبل قليل، شرطي مرور، كان ينظم حركة السير أمام محطة القطار "البيضاء -الميناء".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشرطي كان يحاول إيقاف السيارة لارتكابها مخالفة، ليقوم سائقها بدهسه خلال محاولته الفرار، ما تسبب في إصابة الشرطي على مستوى الساق.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الشرطي إلى مستشفى 20 غشت لتلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بإيقاف سائق السيارة.