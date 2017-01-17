عاجل.. انفجار قوي يهز أنقرة بتركيا+صور ﻿

كشف موقع ''صباح'' التركي،قبل قليل، أن انفجارا قويا هز أحد المباني بالعاصمة التركية أنقرة، ما خلف انهيار جزء كبير من هذا المبنى.

"شوف تيفي"

كشف موقع "صباح" التركي،قبل قليل، أن انفجارا قويا هز أحد المباني بالعاصمة التركية أنقرة، ما خلف انهيار جزء كبير من هذا المبنى.

وأوضح الموقع التركي بأن أنابيب الغاز داخل المبنى، كان سببا في وقوع الانفجار الذي خلف إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطة التركية حلت بعين المكان، مرفوقة بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى.