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مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 21:11 مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
يعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 17 . 01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

"شوف تيفي"+"وم ع"

 يعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 17 . 01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد على الساعة الرابعة بعد الزوال.

 

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