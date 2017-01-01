عاجل..حريق مهول داخل منزل بأكادير..والسبب شارجور الشينوا ﻿

اندلع قبل قليل، حريق مهول بأحد المنازل المتواجدة على مستوى الحي المحمدي بمدينة أكادير، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"



اندلع قبل قليل، حريق مهول بأحد المنازل المتواجدة على مستوى الحي المحمدي بمدينة أكادير، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصادر محلية فإن الحريق، اندلع نتيجة انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور شينوا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أثاث المنزل المكون من الإسفنج، ساهم في انتشار النيران بسرعة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الوقاية المدينة تمكنت من إخماد النيران، وذلك بعد حلول المصالح الأمنية التي قامت بالمعاينة.