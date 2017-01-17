الملك محمد السادس يوشح أشهر سفير أمريكي بالمغرب بالوسام العلوي ﻿

استقبل الملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، دوايت بوش سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي جاء لتوديع جلالته في أعقاب انتهاء مهامه بالمملكة.

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استقبل الملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، دوايت بوش سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي جاء لتوديع جلالته في أعقاب انتهاء مهامه بالمملكة.

وبهذه المناسبة، وشح الملك دوايت بوش الذي اكتسب شهرة كبيرة في المغرب من خلال الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها بالمغرب ،بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير.

وجرى هذا الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.