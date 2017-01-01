الملك يعين الجنرال دوديفيزيون عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية خلفا للجنرال عروب ﻿

أفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الجنرال دو ديفيزيون عبد

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أفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق.

وأوضح البلاغ، أن الملك عين خلال هذا الاستقبال، الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية.

وأضاف أن أشاد بهذه المناسبة، بالخدمات التي أسداها الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب تحت قيادة المغفور له الحسن الثاني ، و الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم اختيار الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق لتقلد مهامه الجديدة اعتبارا لخصاله الإنسانية والمهنية وللتفاني والإخلاص اللذين أبان عنهما في مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التي كلف بها.