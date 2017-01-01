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أورانج تكشف عن عروضها الجديدة في السوق المغربية و تواكب المقاولات الصغرى

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 19:23 أورانج تكشف عن عروضها الجديدة في السوق المغربية و تواكب المقاولات الصغرى | اقتصاد
أورانج تكشف عن عروضها الجديدة في السوق المغربية و تواكب المقاولات الصغرى
أعلنت شركة أورانج للاتصالات، صباح اليوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها الجديدة في المغرب والتي تهتم من خلالها بمرافقة المقاولات في تحولهم الرقمي، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من العروض البسيطة والمبتكرة

"شوف تيفي"

أعلنت شركة أورانج للاتصالات، صباح اليوم الثلاثاء، عن استراتيجيتها الجديدة في المغرب والتي تهتم من خلالها بمرافقة المقاولات في تحولهم الرقمي، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من العروض البسيطة والمبتكرة لتلبية الطلب المتزايد للمقاولات.

وكشفت "ّاورانج" خلال ندوة صحافية تم عقدها بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، بأن المقاولات الصغرى في حاجة إلى عروض بسيطة وسهلة، ولهذا قررت أن تطلق أول عرض للمهنيين بـ59 درهم للشهر، وهو "فورفي" شامل ومناسب للاستخدام اليومي يتوفر على 3 ساعات من المكالمات الوطنية و GO2 من صبيب الانترنيت، و100 من رسائل قصيرة وطنية والمكالمات لا محدودة بين الموظفين.

وأوضحت "ّأورانج" أنها وبفضل اتفاقياتها العديدة، ستمكن الزبناء من الاتصال بالخارج والاستفادة من الأسعار الأكثر تنافسية في السوق مع 6 دراهم للدقيقة، ودرهم للميكا

وأشارت "أورانج" كذلك إلى رغبتها في تعزيز موقعها من خلال وضع الرقمنة في قلب استراتيجيتها، وذلك بالاعتماد على MY ORANGE OFFICE CLOUD المتاح مجانا مع كل العروض للمقاولات، والذي سيقدم مجموعة من التطبيقات تساهم في تبادل المعلومات بشكل آمن.

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