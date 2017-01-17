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العثور على جثة شاب مغربي في شاطئ مليلية المحتلة+صور

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 19:21 العثور على جثة شاب مغربي في شاطئ مليلية المحتلة+صور | حوادث و حقوق
العثور على جثة شاب مغربي في شاطئ مليلية المحتلة+صور
تم صباح اليوم، الثلاثاء، العثور على جثة شاب مغربي مرمية بشاطئ فوركس بمدينة مليلية المحتلة.

"شوف تيفي"

تم صباح اليوم، الثلاثاء، العثور على جثة شاب مغربي مرمية بشاطئ فوركس بمدينة مليلية المحتلة.

وحسب مصادر إعلامية ناظورية فإنه وفور العثور على جثة الشاب المغربي البالغ قيد حياته 21 عاما، من طرف الشرطة الإسبانية، تم إبلاغ أسرته التي تعرفت عليه .

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة الغامضة والتي لم تشر التحقيقات الأولية بخصوصها إن كان الأمر انتحارا أم جريمة قتل.

العثور على جثة شاب مغربي في شاطئ مليلية المحتلة

العثور على جثة شاب مغربي في شاطئ مليلية المحتلة

العثور على جثة شاب مغربي في شاطئ مليلية المحتلة

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