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هذه هي التشكيلة الكاملة والنهائية لمجلس النواب برئاسة الاشتراكي الحبيب المالكي

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 19:09 هذه هي التشكيلة الكاملة والنهائية لمجلس النواب برئاسة الاشتراكي الحبيب المالكي | بوليتيك
هذه هي التشكيلة الكاملة والنهائية لمجلس النواب برئاسة الاشتراكي الحبيب المالكي
توصلت ''شوف تيفي'' بالتشكيلة النهائية والكاملة لمكتب وأجهزة مجلس النواب الذي انتخب الحبيب المالكي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كرئيس له يوم الاثنين.

 "شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بالتشكيلة النهائية والكاملة لمكتب وأجهزة مجلس النواب الذي انتخب الحبيب المالكي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كرئيس له يوم الاثنين.

بالنسبة لمكتب مجلس النواب:
-الرئيس
الحبيب المالكي
- نواب الرئيس الثمانية:
النائب الأول: لحسن الداودي فريق العدالة والتنمية
النائب الثاني: رشيد العبدي فريق الأصالة والمعاصرة
النائب الثالث: محمد جودار فريق التجمع الدستوري
النائب الرابع: عبد الواحد الأنصاري الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
النائب الخامس: محمد أوزين الفريق الحركي
النائب السادس: ادريس الشطيبي الفريق الإشتراكي
النائب(ة) السابع: نزهة الوافي فريق العدالة والتنمية
النائب(ة) الثامن: حياة بو فراشن فريق الأصالة والمعاصرة
- المحاسبون:
محاسب 1: محمد نجيب بوليف العدالة والتنمية
محاسب 2: عبد الرحيم عثمون فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)
- الأمناء:
أمين(ة) 1: عزوها العراك العدالة والتنمية ؛
أمين(ة) 2: أسماء أغلالو فريق التجمع الدستوري ؛
أمين 3: السالك بولون الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ؛
* اللجان النيابية الدائمة:
-لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج: محمد يتيم، العدالة والتنمية ؛
-لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة: زكية لمريني، الأصالة والمعاصرة ؛
-لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان: عادل البيطار، فريق الأصالة والمعاصرة ؛
-لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: إدريس الأزمي الإدريسي، العدالة والتنمية ؛
-لجنة القطاعات الاجتماعية: سعيدة أيت بوعالي، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ؛
-لجنة القطاعات الانتاجية: سعيد شباعتو، فريق التجمع الدستوري ؛
-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة: سعيد التدلاوي، الفريق الحركي ؛
لجنة التعليم والثقافة والاتصال: محمد ملال، الفريق الاشتراكي ؛
-لجنة مراقبة المالية العامة: إدريس الصقلي عدوي، فريق العدالة والتنمية.
*الفرق والمجموعات النيابية:
- سعد الدين العثماني، رئيس فريق العدالة والتنمية: 125 مقعد ؛
- عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: 103 مقعد (+ نائب الخضر)؛
- راشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري: 60 مقعد (+ 3 الحركة الاجتماعية الديمقراطية، + نائب حزب الوحدة والديمقراطية) ؛
- نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 46 مقعد ؛
-محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي: 27 مقعد ؛
- شقران امام، رئيس الفريق الإشتراكي: 20 مقعد ؛
- عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية: 12 مقعدا.
- غير المنتسبين: 2 نائبين "فدرالية اليسار".

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