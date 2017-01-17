أمين السعيد يكتب عن: إشكالية انتخاب رئيس مجلس النواب بين الأغلبية البرلمانية و الأغلبية الحكومية غير المكتملة ﻿

طرح بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بمراكش في 10 يناير 2017، الذي صادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي توجها تشريعيا مستعجلا فرض تسريعا لانعقاد جلسات مجلسي

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طرح بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بمراكش في 10 يناير 2017، الذي صادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي توجها تشريعيا مستعجلا فرض تسريعا لانعقاد جلسات مجلسي البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية توترا وتجاذبا حول اصطفافات الأحزاب السياسية ، الأمر الذي عقد من إستراتيجية التفاوض السياسي للأحزاب السياسة حول مسألة تشكيل الحكومة.

وأفرزت قضية التسريع بانتخاب هياكل مجلس النواب قراءات متباينة، ووظفت هذه القراءات للدفاع على أطروحتها حجج متنوعة، وعكست هذه القرارات أيضا، الارتباط الوثيق بين الاستعمال التكتيكي لبعض الحجج الدستورية، كما عكست أيضا توظيف الايدولوجيا وتأويلها بخطاب دستوري.

اتجاه يرفض استثمار الخيارات الدولية الإستراتيجية وتوظيفها لعرقلة المسار الديمقراطي، ويقدم أصحاب هذا الاتجاه شبكة من التبريرات؛ لعل أهمها منطق روح الدستور الذي يربط الأغلبية الحكومية بالأغلبية البرلمانية، ويعتبر أنصار هذا الطرح أن شبه برلمانية النظام الدستوري المغربي تربط القرار السياسي والمنفذ الحكومي بصناديق الاقتراع، ويضيف أصحاب هذه الاتجاه، أن المشرع الدستوري منح العديد من الضمانات والحقوق للمعارضة البرلمانية الشيء الذي يعقد تفعيل هذه الحقوق بمعزل عن الحسم في الأغلبية الحكومية. وعلى النقيض من ذلك، يبرز اتجاه مدافع على تسريع انتخاب هياكل مجلس النواب، بحجة أن استقلالية السلط تستدعي وقف عطالة السلطة التشريعية وعدم تعليق أشغالها بتشكيل الحكومة، ويضيف أصحاب هذا الاتجاه أن الدستور لا يربط بشكل صريح انتخاب هياكل النواب بتشكيل الحكومة.

وبجانب الموقف المعارض والمؤيد لانتخاب هياكل مجلس النواب قبل الحسم في تشكيل الحكومة، يظهر بشكل قوى الموقف الرسمي للممارسة الملكية المؤطر وفق مقاربتين :

مقاربة دستورية: تتمحور في أن الممارسة الملكية وقراءتها للدستور اعتمادا على مبدأ المطابقة؛ بمعنى أنه، يعد محضور إلا ما نص عليه منطوق الدستور، ويبدو أن قراءة المؤسسة الملكية تعتبر أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا من انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة.

مقاربة سياسية: يلاحظ أن المؤسسة الملكية تحمل فكرة حول أولوية إستراتيجية الدولة المرتبطة بقضية الصحراء والعودة إلى الاتحاد الإفريقي على الخلافات السياسية الداخلية المرتبطة بالتحالفات الحزبية، بمعنى أولوية الأجندة الملكية على الأجندة الانتخابية والحكومية.

انتخاب هياكل مجلس النواب وتجاهل المبادئ الدستورية الكبرى.

لا يمكن التفكير، في موضوع انتخاب هياكل مجلس النواب، دون إثارة المبادئ الدستورية الكبرى التي أضحى ينبني عليها النظام الدستوري المغربي، وتأثير هذه المبادئ على تأطير الفعل السياسي، وعلى صياغة المنظومة التشريعية والتنظيمية المنظمة لعمل السلطات العامة.

ربما أن الفصل 72 من دستور 7 أكتوبر 1996، كان سيسعفنا في حل إشكالية المصادقة على مشروع القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي قبل تشكيل الحكومة، وبدون انتظار انعقاد جلسات مجلسي البرلمان، وهو ما سيساعد على سهولة الجواب على معادلة تدبير الفعل التشريعي في فترة الفراغ والغياب البرلماني، حيث كان الملك يمارس بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

ومن ملامح شبه برلمانية النظام الدستوري المغربي، منح دستور 29 يوليو 2011 للبرلمان اختصاص ممارسة السلطة التشريعية دون غيره، سواء في حالة انعقاد دورات البرلمان أو في حالة الفراغ التشريعي.

وهكذا، أضحى البرلمان، ينفرد بممارسة السلطة التشريعية، مما يطرح سؤال: من هي الجهة التي تمارس سلطة الحلول التشريعي في فترة العطالة التشريعية بكل تجلياتها وتمظهراتها.

ومادام المشرع الدستوري لسنة 2011 قد حسم في مسالة التدبير التشريعي، وربط السيادة التشريعية بسلطة البرلمان، الأمر الذي يفرض مسألة التسريع بانتخاب هياكل مجلس النواب. لذلك يمكن طرح السؤال التالي: هل يمكن انتخاب هياكل مجلس النواب بدون انتظار تشكيل الحكومة وتعيينها من لدن الملك؟ بمعنى هل يمكن القفز على الأعراف والعادات البرلمانية من خلال التأسيس لسابقة أولوية الأغلبية البرلمانية دون مراعاة ماستفرزه الأغلبية الحكومية؟ وهل نحن بصدد الاستمرار في إعادة إنتاج مقولات الازدواجية التي طبعت الممارسة السياسية في المغرب (الدولة /الحكومة) (الدستور الضمني / الدستور الصريح)، (أغلبية برلمانية / أغلبية حكومية).

ولابد من التذكير في هذا الإطار، إلى كون المشرع الدستوري عمل على توصيف طبيعة النظام الدستوري المغربي 2011، حيث نص في الفصل الأول من الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، كما أن الفقرة الأولى من الفصل 11 من الوثيقة الدستورية نصت على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، لتنص الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ونصت الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور أن أعضاء مجلس النواب ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

بناء على المبادئ الدستوري الكبرى المومأ إليها أعلاه، نلمس بشكل جلي، أن شبه برلمانية النظام الدستوري المغربي، تستدعي التمييز بين مفهوم الفصل بين السلطات الذي يعتبر خصائص من النظام الرئاسي واستقلالية السلطات الذي يعتبر من مميزات النظام البرلماني.

من ملامح الفصل بين السلطات الاختلاف البين في المنافذ والممرات الانتخابية، حيث نجد في النظام الرئاسي انتخابات يصطلح عليها( بالرئاسية) الغرض منها، التصويت على رئيس للدولة، في مقابل انتخابات تشريعية غايتها الوحيدة تشكيل مجلس نيابي بخريطة سياسية غير مؤثرة على مركز رئيس الدولة. لذلك،في هذه الحالة، يمكن أن نتحدث عن فصل للسلطات لكون الانتخابات التشريعية لا تؤثر على الأغلبية الحكومية. كما أن الفصل في السلطات يقصد به عدم السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في السلطة التشريعية (غياب ملتمس الرقابة، غياب حل البرلمان- غياب التنصيب البرلماني...).

أما فيما يخص الأنظمة التي تنهض على برلمانية النظام الدستوري فنجد أن هناك وحدة لمسار ولوج السلطتين التنفيذية والتشريعية، بمعنى أن الانتخابات التشريعية تعد بمثابة قنطرة مشتركة تفرز أغلبية واحدة. هذه الأخيرة (الأغلبية) تتولى تدبير السياسية العامة مدعومة بأغلبيتها في الغرفة الأولى، تحت قاعدة المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.

لذلك، لا يمكن التعويل على حجة الاستقلالية للتسريع بانتخاب رئيس مجلس النواب قبل الحسم في الأغلبية الحكومية، فاستقلالية السلطات، وخاصة استقلالية السلطة التشريعية، يقصد بها الاستقلالية الوظيفية من حيث الشرعية الدستورية التي حددت لكل سلطة اختصاصات المحددة على سبيل الحصر والتعداد في الكتلة الدستورية، ومنطق النظرية الحديثة للقانون الدستوري في الشق البرلماني، يفرض احترام الحد الأدنى من مشروعية التمثيل من خلال صيانة نتائج صناديق الاقتراع والأغلبية المنبثقة عن إرادة الناخبين، وهو ما عبر عنه المشرع الدستوري في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور، التي تتمحور حول التنصيب البرلماني للحكومة (المعينة من لدن الملك بناء على ظهير ملكي، موقع بالعطف من لدن رئيس الحكومة)، حيث يعتبر لقاء التنصيب أول لقاء دستوري يجمع الحكومة بالبرلمان.



انتخاب رئيس مجلس النواب بدون مراعاة هندسة الدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.

القراءة الدستورية للفصول الدستورية وللأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، تقدم لنا تصورا خاصا للمشرع الدستوري في المغرب، الذي أناط مجموعة من الضمانات للمعارضة، رغبة منه لمسايرة التوجهات الحديثة المقارنة التي تعترف بالوضع القانوني الخاص للمعارضة.

إن دستور7 أكتوبر 1996 لم يكن ينص على أي حق من الحقوق المضمونة للمعارضة، في حين اختار المشرع الدستوري في دستور 29 يوليو 2011، دسترة تلك الضمانات (الفصول 10، 60، 69، 82 من الدستور).

ليأتي النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 من أجل التفصيل والتدقيق في الضمانات المخولة للمعارضة (المواد 14-26-31-35-40-41-42-43-44-46-41-48 من ذات النظام الداخلي).

وهنا يُطرح السؤال، كيف يمكن انتخاب مكتب مجلس النواب، بدون معرفة الأحزاب المنتمية للأغلبية الحكومية والأحزاب المصنفة في المعارضة؟

مغربيا، يمكن معرفة التموقعات السياسية للأغلبية والمعارضة من خلال قاعدتين أساسيتين، قاعدة التنصيب البرلماني (الفصل 88 من الدستور)، بمفهوم المخالفة؛ الأحزاب التي لا تصوت لصالح البرنامج الحكومي تصنف داخل خانة المعارض، ثم هناك النظام التصريحي للانتماء إلى المعارضة، الذي نصت عليها المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، حيث ورد ما يلي : «يتعين على الفرق والمجموعات النيابية التي تختار الانتماء إلى المعارضة أن تقدم تصريحا مكتوبا يعلن عن ذلك إلى رئاسة المجلس، يمكن للفرق المجموعات النيابية المنتمية للمعارضة أن تسحب التصريح المنصوص عليه أعلاه في أي وقت، ينشر التصريح بالانتماء إلى المعارضة وكذا سحبه بالجريدة الرسمية.

يصعب ويتعذر عمليا، تفعيل المادة 35 من النظام الداخلي قبل الحسم في مسألة التنصيب البرلماني طبقا للفصل 88 من الدستور.

وكيف يمكن انتخاب مكتب المجلس قبل المرور من التنصيب (الفصل 88 من الدستور)، وبدون تفعيل مسألة النظام التصرحي، وفي هذا الإطار تنص المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب مجلس النواب يتألف من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبان اثنان وثلاثة أمناء، وتقدم فرق المعارضة مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أولهما إلا نائبة أو نائبة من المعارضة.

لذلك، فمسألة انتخاب مكتب مجلس النواب، قبل الحسم في الأغلبية الحكومية ستطرح جملة من الصعوبات الدستورية والسياسية.

أيضا، هل سيتم تأجيل النظام التصريحي الذي يفرض على الفرق والمجموعات النيابية التي تختار الانتماء إلى المعارضة أن تقدم تصريحا مكتوبا يعلن عن ذلك إلى رئاسة المجلس، وهل سيتم تأجيل هياكل لجان مجلس النواب إلى حين تنصيب الحكومة، على اعتبار أن المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقر أن يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون بينها وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب اشترطت انتخاب لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس، حيث تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا، أحدهما من نواب المعارضة.

وبناء على هذا المعطى، يظهر على أن التصويت على المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب باعتباره ينتمي لحزب (حصل على الرتبة السادسة)وغير مطروح ضمن أجندة رئيس الحكومة وبمعزل عن الحسم في هيكلة الحكومة، يقود إلى انتخاب بالتقسيط لهياكل مجلس النواب إلى حين تنصيب الحكومة، ويعكس اتجاها لا يراعي منطق الدستور الذي ينبني على تقاطبات واضحة، كما أن الأعراف والعادات الدستورية تأسست على انتخاب رئيس مجلس النواب على ضوء الأغلبية الحكومية، وانسحاب الفريق الاستقلالي والتصويت الأبيض لفريق العدالة والتنمية ونواب التقدم والاشتراكية يعد بمثابة سابقة جديدة في الممارسة السياسية بالمغرب.

أمين السعيد/باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية