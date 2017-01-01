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عاجل: نشرة إنذارية:تساقطات ثلجية هامة يومي الخميس والجمعة المقبلين في العديد من جهات المملكة

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 18:45 عاجل: نشرة إنذارية:تساقطات ثلجية هامة يومي الخميس والجمعة المقبلين في العديد من جهات المملكة | مجتمع
عاجل: نشرة إنذارية:تساقطات ثلجية هامة يومي الخميس والجمعة المقبلين في العديد من جهات المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تساقطات ثلجية هامة ستهم، يومي الخميس والجمعة المقبلين، العديد من جهات المملكة.

شوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تساقطات ثلجية هامة ستهم، يومي الخميس والجمعة المقبلين، العديد من جهات المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن هذه التساقطات ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت وخنيفرة وإفران وصفرو وبولمان وتازة.

وأوضح المصدر ذاته، أن تساقطات ضعيفة إلى معتدلة محليا ستهم أيضا الأقاليم الشرقية (جرادة وفكيك وجرسيف وتاوريرت)، والريف (الحسيمة وتاونات وشفشاون)، إضافة إلى إقليم الحاجب.

وأضافت أن أمطارا معتدلة إلى قوية محليا (ما بين 30 و55 ملمتر)، ستهم أقاليم الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق وطنجة، من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس ما بين السادسة مساء ومنتصف النهار.

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