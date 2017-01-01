عاجل: هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بعد انتخابه ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الحبيب المالكي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.

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بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الحبيب المالكي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الخالصة للسيد المالكي، داعيا له جلالته بكامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في هذه البرقية "وإننا لواثقون من أنه، بفضل ما اكتسبته من خبرة، وما هو مشهود لك به من غيرة وطنية، ومن إخلاص ووفاء مكين لثوابت الأمة ومقدساتها، سوف لن تدخر جهدا من أجل تعزيز عمل المؤسسة النيابية، للنهوض بمهامها الدستورية على أكمل وجه، وخدمة المصلحة العامة، وكذا الدفاع عن القضايا العليا للوطن، لاسيما عبر نهج دبلوماسية نيابية استباقية وفاعلة".

وأضاف جلالة الملك "وإذ ننوه بالعمل الجاد لسلفك رشيد الطالبي العالمي، فإننا ندعو الله تعالى أن يعينك، وكافة أعضاء مجلس النواب الموقر، للارتقاء بالممارسة البرلمانية إلى ما يتطلع إليه المواطن المغربي".