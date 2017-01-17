بالصور..الفنان الجسمي والمشجع الظولمي ضحايا هزيمة المنتخب المغربي في منافسات الكان..وها كيفاش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لكل من الفنان الإماراتي حسين الجاسمي ومشجع المنتخب المغربي المعروف والملقب بـ ''الظولمي''، حيث أوضح بعض النشطاء من خلال السخرية

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لكل من الفنان الإماراتي حسين الجاسمي ومشجع المنتخب المغربي المعروف والملقب بـ "الظولمي"، حيث أوضح بعض النشطاء من خلال السخرية بأنهما كانا سببا في هزيمة الأسود أمام المنتخب الكونغولي.

وفور تداول هذا الصور، تفاعل نشطاء آخرون بكثافة، موجهين اللوم والعتاب لجميع من قام بتحميل مسؤولية الهزيمة خاصة للمشجع "الظولمي"، موضحين بأن من يتحمل المسؤولية هو المدرب هيرفي رونار ولاعبو المنتخب المغربي وأيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.