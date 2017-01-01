بالفيديو..شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا المرشح للانتخابات الرئاسية ﻿

نشر موقع '' letelegramme'' الفرنسي قبل قليل، مقطع فيديو مثير، قام خلاله شاب فرنسي بصفع مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا السابق والذي ترشح للانتخابات الرئاسية.

"شوف تيفي"



نشر موقع " letelegramme" الفرنسي قبل قليل، مقطع فيديو مثير، قام خلاله شاب فرنسي بصفع مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا السابق والذي ترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح الموقع الفرنسي بأن فالس مرشح اليسار في الانتخابات الرئاسية، خرج من مكتب رئيس بلدية منطقة لامبال تحت تصفيق العديد من المتواجدين بعين المكان، قبل أن يقوم أحد الأشخاص بعد تبادل المصافحة معه بصفعه.

وأضاف المصدر ذاته بأن حراس مانويل فالس، تدخلوا على الفور، وأوقفوا الشاب الذي استسلم ولم يُبدي أي مقاومة.



Lamballe. Manuel Valls giflé par Letelegramme