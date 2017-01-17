 فيديو صادم يهز المغاربة..شوفو كيفاش كيذبحو'' جّْمال'' في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة+تفاصيل جد مرعبة وصور ﻿
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فيديو صادم يهز المغاربة..شوفو كيفاش كيذبحو'' جّْمال'' في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة+تفاصيل جد مرعبة وصور

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 18:05 فيديو صادم يهز المغاربة..شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة+تفاصيل جد مرعبة وصور | حوادث و حقوق
فيديو صادم يهز المغاربة..شوفو كيفاش كيذبحو'' جّْمال'' في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة+تفاصيل جد مرعبة وصور
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل بأن تفاصيله وقعت بموسم مولاي إبراهيم بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، قيل بأن تفاصيله وقعت بموسم مولاي إبراهيم بمدينة مراكش.

ويُظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و15 ثانية، مجموعة من الأشخاص الحاملين للسواطير والأسلحة البيضاء وهم يهاجمون بطريقة مثيرة للجدل "جملا"، قبل أن يقوموا بقطع رأسه وعنقه بطريقة وحشية وبشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو الصادم، وقد عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة من وجود ممارسات مشابهة للسحر والشعوذة في بعض الأضرحة بالمغرب والتي تعرف تجاوزات دينية وأخلاقية غير مفهومة.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو إلى جانب المادة نظرا لبشاعة مشاهده المؤلمة.

شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة

شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة

شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة

شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة

شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة

شوفو كيفاش كيذبحو جّْمال في موسم مولاي إبراهيم بسبب السحر الشعوذة

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المغرب شوف تيفي الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مدينة مراكش الجمل الأضرحة السحر الشعوذة السواطير

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