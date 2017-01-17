بالصورة.. سعد المجرد يترشح للفوز بجائزة من داخل زنزانته ﻿

"شوف تيفي"
ترشح الفنان المغربي سعد المجرد للفوز بجائزة " murexdor"، عن أغنيته الأخيرة "غلطانة" والتي وصلت إلى حدود اليوم لأكثر من 100 مليون مشاهدة على قناة "يوتيوب" و ذلك بعدما تقدم جمهور لمجرد بهذه البادرة رغم حبسه
وبالإضافة إلى تقديم الترشح لجائزة أفضل أغنية عربية خلال سنة 2016 فإن فيديو كليب "غلطانة" هو الآخر تم ترشيحه للفوز بالجائزة المذكورة التي تعتبر من بين أهم وأبرز الجوائز على الصعيد العالمي.
وطالب عشاق "المعلم" جميع المغاربة بالتصويت لصالح المجرد ومنحه هذه الهدية وهو داخل زنزانته بسجن فلوري بباريس، والذي يقبع فيه منذ شهرأكتوير الماضي عقب اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.
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