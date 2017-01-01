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حديقة سندباد تكشف حقيقة إغلاقها بسبب الأحوال الجوية

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 17:17 حديقة سندباد تكشف حقيقة إغلاقها بسبب الأحوال الجوية | مجتمع
حديقة سندباد تكشف حقيقة إغلاقها بسبب الأحوال الجوية
فندت إدارة سندباد ما كشف عنه سابقا حارس سيارات حول إغلاق الحديقة يوم الأحد خوفا على حياة الزبناء في تصريح لشوف تيفي، بسبب التقلبات المناخية المفاجئة التي تعرفها المنطقة.

شوف تيفي:

فندت إدارة سندباد ما كشف عنه سابقا حارس سيارات حول إغلاق الحديقة يوم الأحد خوفا على حياة الزبناء في تصريح لشوف تيفي، بسبب التقلبات المناخية المفاجئة التي تعرفها المنطقة.

و قالت إدارة الحديقة التي تُعتبر المتنفس الوحيد للبيضاويين لشوف تيفي، أنه لم يتم إخلاء الزوار لأي سبب من الأسباب و لا حتى بسبب أحوال الطقس، مضيفة أن الحديقة عملت كعادتها خلال ساعات العمل و تلقت زوارها طوال اليوم تحت ظروف العمل العادية.

و كشفت ذات المصادر، أنه تم تصميم حديقة سندباد و إدارتها وفقا لمعايير السلامة الدولية الصارمة التي تتوقع جميع المخاطر لاتخاذ الحلول اللازمة، و لهذا فإنها تضمن لكل زوارها الاسترخاء و الترفيه بكل أمان.

و تؤكد إدارة سندباد، أن الحديقة لم تشهد أي حادث لضمان السعادة القصوى لزوارها صغارا و كبارا.

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