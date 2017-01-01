الأساتذة المتدربون يقاطعون الإمتحانات ويعودون للإحتجاج بالشارع بعد تراجع الحكومة عن توظيفهم ﻿

كشف عبد الرحيم العلام عضو لجنة المبادرة المدنية التي أشرفت على الحوار الذي أوقف الأزمة بين الحكومة والأساتذة المتدربين أن سبب تأخر إعلان نتائج ترسيم الأساتذة راجع إلى عملية التدقيق في الشؤون

شوف تيفي

كشف عبد الرحيم العلام عضو لجنة المبادرة المدنية التي أشرفت على الحوار الذي أوقف الأزمة بين الحكومة والأساتذة المتدربين أن سبب تأخر إعلان نتائج ترسيم الأساتذة راجع إلى عملية التدقيق في الشؤون القانونية التي تسمح بولوج مهنة التربية والتكوين، مؤكدا، بعدم وجود نية لدى وزارة التربية لترسيب أي شخص، وكل ما يقال في هذا المجال مجرد إشاعات.

وأضاف العلام في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، أن مسؤولا بوزارة التربية الوطنية، أبلغ المبادرة المدنية بكون الوزارة تقدر ظروف الأساتذة ودويهم، وظروفهم الاجتماعية، حيث يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية قبل نهاية هذا الأسبوع.

من جهة، ثانية صرح محمد سليماني منسق الأساتذة المتدربين بمديرية طانطان ''أننا كأساتذة فوج أبريل ونونبر لا نثق في كل ما ينشر، ونعتبر تصريحات أعضاء المبادرة المدنية مجرد مهدئات لامتصاص غضب الأساتذة ، ومحاولات ألفناها لكسر شوكة نضالنا المستمر والذي ابتدأ بالمقاطعة الشاملة والانسحاب من الأقسام وعدم وضع الامتحانات الاشهادية لكل من المستوى السادس أساسي والتاسع إعدادي''، موضحا أن المبادرة المدنية ''دخلت في هذا الملف كوسيط ونشكر عملها''.

وأفاد السليماني، في تصريح خص به ''شوف تيفي'' ''نحن كأساتذة يؤطرنا المحضر الموقع يوم 21 أبريل 2016 القاضي بتوظيف الفوج كاملا، لذا لن نقبل أية عملية ترسيب كيفما كان نوعها، ولن نقبل بأنصاف الحلول أو الحلول الترقيعة، وعلى وزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بطي الملف نهائيا في أقرب الأجال''.

وحمل السليماني المسؤولية ''كاملة في هذا الارتجال والعبث لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، هذه الوزارة التي تعيش دوما على إيقاع العبث واللامبالاة''، حسب تعبير السليماني، مصرحا أننا''كأساتذة سنستمر في أشكالنا النضالية إلى حين الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف ومعالجة مشكل المرسبين من أساتذة العرفان والمرسبين في التداريب الميدانية والإعلان عن الدورة التكوينية لهؤلاء و الإعلان عن مباراة التوظيف للحوامل''.

وأكد السليماني في تصريحه ''لشوف تيفي'' ''أن الأساتذة من فوج أبريل و نونبر 2016 لن يعودوا إلى المؤسسات التعليمية حتى يتسلموا في أيديهم قرارات التوظيف والتعيين، لأنه في حوارا سابق بولاية الرباط، قيل أننا سنتسلم إشهادات التكليف بالتدريس بداية من يوم 5 دجنبر المنصرم، إلا أن ذلك لم يحدث، وبالتالي لن نلذغ من الجحر مرتين'' يضيف السليماني.





