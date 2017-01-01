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عاجل:هذا ما كشف عنه''البابانويل'' الذي نفد الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا في التحقيقات

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 16:50 عاجل:هذا ما كشف عنهالبابانويل الذي نفد الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا في التحقيقات | دولي
عاجل:هذا ما كشف عنه''البابانويل'' الذي نفد الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي بتركيا في التحقيقات
أكد والي مدينة إسطنبول واصب شاهين اليوم الثلاثاء أن المعتقل عبدالقادر ماشاربيوف المتهم بتنفيذ الاعتداء على مطعم رينا باسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة اعترف بمسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.

شوف تيفي:
أكد والي مدينة إسطنبول واصب شاهين اليوم الثلاثاء أن المعتقل عبدالقادر ماشاربيوف المتهم بتنفيذ الاعتداء على مطعم رينا باسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة اعترف بمسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.

وقال شاهين في تصريح للصحافيين إن المعتقل من مواليد أوزباكستان عام 1983 وتلقى تعليمه في أفغانستان ويعتقد أنه تلقى أيضا تدريبا عسكريا هناك ويتكلم أربع لغات مضيفا أنه دخل تركيا بشكل غير شرعي العام الماضي.

وأوضح أن المتهم تنقل بين عدة منازل في مناطق بإسطنبول وكان يعيش برفقة ابنه البالغ أربع سنوات، مبينا أنه تم اعتقال أربعة أشخاص من داخل شقته هم مواطن عراقي وثلاث فتيات من دول إفريقية من بينهن مصرية.

وذكر أن قوات الأمن عثرت خلال عملية الاعتقال في شقة المتهم على أسلحة وأموال ووثائق مزورة.

وفي السياق ذاته رجحت مصادر أمنية تركية أن منفذ هجوم إسطنبول استخدم الفتيات الثلاث لتضليل الجهات الأمنية والتمويه على وجوده في المكان حيث تكفلت الفتيات بالقيام بالمشتريات والتسوق ودفع مستحقات أجرة البيت.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت أمس الاثنين عبدالقادر ماشاربيوف المتهم بتنفيذ الهجوم على مطعم (رينا) في منطقة أورطه كوي بمدينة اسطنبول ليلة رأس السنة والذي أوقع 39 قتيلا وتبناه تنظيم ''داعش''الارهابي.

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