خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن الدرك الإيطالي في بلدة ''روبياتي'' ضواحي مدينة ليكو، فتح تحقيقا، سيتم بموجبه إيقاف ''كوبل إيطالي'' قام بالاعتداء على زوجين مغربيين بالضرب، نهاية

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن الدرك الإيطالي في بلدة ''روبياتي'' ضواحي مدينة ليكو، فتح تحقيقا، سيتم بموجبه إيقاف ''كوبل إيطالي'' قام بالاعتداء على زوجين مغربيين بالضرب، نهاية الأسبوع المنصرم داخل سوق ممتازة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك والمسعفين، حلوا بالسوق الممتاز، وقاموا بالتدخل مباشرة بعد الاعتداء الذي تعرض له الزوجان المغربيان، حينما قاما الإيطاليان برشقهما بقنينة زجاجية لمادة ''المايونيز'' والتي أصابت المغربية إصابة خطيرة على مستوى الوجه.



وأوضحت ذات المصادر بأن التحريات الأولية،كشفت بأن الإيطاليين، اللذين كانا في حالة سكر طافح، دخلا في نقاش حاد مع المغربيين، وقاموا بتوجيه مجموعة من العبارات المهينة لهما، قبل الاعتداء عليهما والفرار من المكان بواسطة سيارة من نوع مرسيديس، بينما تم نقل المغربية المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.