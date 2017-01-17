 خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء

عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل

مثير وبالصور..ها علاش الفنان سعد الله عزيز قال: واش بصح المغرب خْسر؟ | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..ها علاش الفنان سعد الله عزيز قال: واش بصح المغرب خْسر؟

هذا ما قامت به أسماء لمنور بعدما تعرضت للقرصنة | ثقافة و فنون

هذا ما قامت به أسماء لمنور بعدما تعرضت للقرصنة

عاجل...الأمانة العامة للبيجيدي تصادق على ترشيح الوزراء السابقين بهياكل مجلس النواب | بوليتيك

عاجل...الأمانة العامة ''للبيجيدي'' تصادق على ترشيح الوزراء السابقين بهياكل مجلس النواب

عاجل ..شاذين جنسيا تْحَاماو على الزبون ديالهم فكازا وها شنو دارو ليه | حوادث و حقوق

عاجل ..شاذين جنسيا تْحَاماو على الزبون ديالهم فكازا وها شنو دارو ليه

مرة أخرى.. هجوم مسلح على حديقة في ميامي الأمريكية وهذه حصيلة الضحايا | دولي

مرة أخرى.. هجوم مسلح على حديقة في ميامي الأمريكية وهذه حصيلة الضحايا

بن كيران يستنفر الأمانة العامة للبيجيدي لإمتصاص الغضب المتزايد | بوليتيك

بن كيران يستنفر الأمانة العامة ''للبيجيدي'' لإمتصاص الغضب المتزايد

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 16:34 خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور | مجتمع
خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور
كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن الدرك الإيطالي في بلدة ''روبياتي'' ضواحي مدينة ليكو، فتح تحقيقا، سيتم بموجبه إيقاف ''كوبل إيطالي'' قام بالاعتداء على زوجين مغربيين بالضرب، نهاية

 ''شوف تيفي''

 كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن الدرك الإيطالي في بلدة ''روبياتي'' ضواحي مدينة ليكو، فتح تحقيقا، سيتم بموجبه إيقاف ''كوبل إيطالي'' قام بالاعتداء على زوجين مغربيين بالضرب، نهاية الأسبوع المنصرم داخل سوق ممتازة.


وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك والمسعفين، حلوا بالسوق الممتاز، وقاموا بالتدخل مباشرة بعد الاعتداء الذي تعرض له الزوجان المغربيان، حينما قاما الإيطاليان برشقهما بقنينة زجاجية لمادة ''المايونيز'' والتي أصابت المغربية إصابة خطيرة على مستوى الوجه.

وأوضحت ذات المصادر بأن التحريات الأولية،كشفت بأن الإيطاليين، اللذين كانا في حالة سكر طافح، دخلا في نقاش حاد مع المغربيين، وقاموا بتوجيه مجموعة من العبارات المهينة لهما، قبل الاعتداء عليهما والفرار من المكان بواسطة سيارة من نوع مرسيديس، بينما تم نقل المغربية المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صورشوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزوجة الزوج الكوبل العلاجات الضرورية قنينة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء

بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح | مجتمع

بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح

بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة | مجتمع

بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رغم وجود تقنيات حديثة شاهد كيف يتم عصر الزيتون بأبسط الطرق التقليدية بإقليم وزان | قنوات أخرى
منذ 15 دقيقة

رغم وجود تقنيات حديثة شاهد كيف يتم عصر الزيتون بأبسط الطرق التقليدية بإقليم وزان

بعد 4 سنوات..أوزين يخرج بتصريح غريب و طريف على فضيحة الكراطة..شوفو أشنو قال | بــووز

بعد 4 سنوات..أوزين يخرج بتصريح غريب و طريف على فضيحة الكراطة..شوفو أشنو قال

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي | بــووز

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال | قنوات أخرى

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور | مجتمع
منذ 1 دقيقة

خطير.. شوفو العنصرية: كوبل إيطالي سْلخ كوبل مغربي..وها شنو وقع+صور

عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء

عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل

مثير وبالصور..ها علاش الفنان سعد الله عزيز قال: واش بصح المغرب خْسر؟ | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..ها علاش الفنان سعد الله عزيز قال: واش بصح المغرب خْسر؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.