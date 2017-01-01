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عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 16:20 عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..العثور على جثة سيدة في حي مولاي رشيد بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بحي مولاي رشيد، عثروا على سيدة جثة هامدة داخل مسكنها الموجود بالقرب من سوق السمك الكبير.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بحي مولاي رشيد، عثروا على سيدة جثة هامدة داخل مسكنها الموجود بالقرب من سوق السمك الكبير.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن جيران المتوفية وبعد اختفائها لمدة ثلاثة أيام، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بمنزلها، وقامت بالدخول إليه ليتم العثور عليها جثة هامدة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المتوفية وهي طاعنة في السن كانت تعاني من مرض في القلب، موضحا بأن سيارة لنقل الأموات، قامت بنقلها لمستودع الرحمة.

 

 

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المغرب شوف تيفي حي مولاي رشيد جثة المصالح الأمنية سوق السمك

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