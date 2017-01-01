عاجل.. وفاة شخص داخل مسجد بمراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

فارق الحياة، شخص، اليوم الثلاثاء، بمسجد الطالعة بسوق الحناء بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك حينما كان يتوضأ لأداء صلاة الظهر.

''شوف تيفي''



فارق الحياة، شخص، اليوم الثلاثاء، بمسجد الطالعة بسوق الحناء بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك حينما كان يتوضأ لأداء صلاة الظهر.

وحسب مصادر مراكشية فإن المتوفي البالغ من العمر 70 عاما، شعر بدوار حاد، ليطلب من المتواجدين بمكان الوضوء مساعدته على الوقوف، ليتم نقله داخل المسجد حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن المصلين المتواجدين بعين المكان، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.





