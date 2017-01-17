مثير وبالصور..ها علاش الفنان سعد الله عزيز قال: واش بصح المغرب خْسر؟ ﻿

بعد ساعة من نشر تدوينة كتب فيها ''واش بصح المغرب خسر؟''، قام الفنان سعد الله عزيز بنشر تدوينة ثانية، أوضح من خلالها حقيقة سؤاله عن الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المغربي أمس أمام المنتخب الكونغولي.

''شوف تيفي'':

بعد ساعة من نشر تدوينة كتب فيها ''واش بصح المغرب خسر؟''، قام الفنان سعد الله عزيز بنشر تدوينة ثانية، أوضح من خلالها حقيقة سؤاله عن الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المغربي أمس أمام المنتخب الكونغولي.

وأشار سعد الله عزيز في تدوينته التوضيحية إلى أنه كان يقصد بسؤاله ما يقع سياسيا في البلاد وبالتحديد التصويت الخاص باختيار رئيس مجلس النواب، موضحا بأن حزب العدالة والتنمية، قرر الاستسلام أمام رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري في اختيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لكي يترأس مجلس النواب.

وكتب سعد الله في تدوينته '' أنا سولت واش بصح المغرب خسر ؟ وحتى واحد ماسولنى فاش خسر ؟ .كلشى كيجاوبنى غير على الكورة..أنا ماكنسولش على هاديك...حيث الكورة منفوخة غير بالبرد.. ساهلة تـفـش..أنا كنقصد واش المغرب خسر مللى الميزان تقلق ومابقاش كيوزن وانسحب ,, والمصباح طفا الضو وخرج لاكارط بلانش ,, والحمامة والتراكتور والسنبلة والكتاب والحصان عجباتهم الوردة .. هاد الشى علاش كنسول واش المغرب خسر ؟ ولاربح..؟ ولا تعادل..أنا بعدة مااعرفت..الحاصيل هاد الكورة واعـرة وخا منفوخة غير بالبرد. ولات صعيبة تفش.غـير لوحها وديما الشعوب كـتجارا من وراها..لـعـجـب .ويالله نضحكو ..نضحكو''.