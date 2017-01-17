هذا ما قامت به أسماء لمنور بعدما تعرضت للقرصنة ﻿

بعد حوالي أسبوع من قرصنة حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر من طرف أشخاص مجهولين، أعلنت الفنانة المغربية أسماء لمنور مساء أمس الإثنين على الفايسبوك أنها استرجعت حسابها بموقع '' تويتر''

شوف تيفي

بعد حوالي أسبوع من قرصنة حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر من طرف أشخاص مجهولين، أعلنت الفنانة المغربية أسماء لمنور مساء أمس الإثنين على الفايسبوك أنها استرجعت حسابها بموقع '' تويتر''

ونشرت لمنور تدوينة كتبت فيها ''تم بحمد الله استرجاع حسابي بعدما كان يدخله من اخترقه بشكل عادي وبنفس كلمة المرور، كما كان يطلع على الإيميل الذي أُنشئ بواسطته، إلى أن انكشف أمره بعدما انتبهت لفتحه رسائل في الإيميل وفي حساب تويتر قبل أن أقوم بفتحها، أتوجه بالشكر لشركة قنوات للديجيتال على تقديمهم يد المساعدة وتوثيقها لحساباتي بالإنستغرام فيسبوك وتويتر واليوتوب واعتذاري لكل من توصل برسائل عن طريق الخطأ » .