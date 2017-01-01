عاجل...الأمانة العامة ''للبيجيدي'' تصادق على ترشيح الوزراء السابقين بهياكل مجلس النواب ﻿

كشف سعد الدين العثماني في تصريح صحفي قبل قليل، عقب إجتماع طارئ للأمانة العامة للحزب، أوضح من خلاله أسباب عدم ترشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة مجلس النواب، مضيفا أن إهتمام الحزب ينصب في تسريع هيكلة

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كشف سعد الدين العثماني في تصريح صحفي قبل قليل، عقب إجتماع طارئ للأمانة العامة للحزب، أوضح من خلاله أسباب عدم ترشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة مجلس النواب، مضيفا أن إهتمام الحزب ينصب في تسريع هيكلة مجلس النواب للمصادقة على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي.

هذا، وصادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل قليل على ممثلي فريق العدالة والتنمية هياكل مجلس النواب، حيث ثم تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للفريق، في ما تمت المصادقة كذلك على تعيين الوزير السابق لحسن الداودي نائبا أولا لرئيس مجلس النواب.

كما تمت المصادقة على نزهة الوفي، نائبة سابعة لرئيس مجلس النواب، ومحمد نجيب بوليف محاسبا، فيما ثم المصادقة على تعيين البرلمانية عزوها العراك أمينة لمجلس النواب، فيما تمت المصادقة على ترشيح الوزير السابق إدريس الأزمي الإدريسي في لجنة المالية، ومحمد يتيم في لجنة الخارجية وإدريس الصقلي عدوي في لجنة مراقبة المالية العامة.





