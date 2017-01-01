عاجل ..شاذين جنسيا تْحَاماو على الزبون ديالهم فكازا وها شنو دارو ليه ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن شاذين جنسيا يمتهنان الدعارة، قاما في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء بالاعتداء على زبون لهما كان في حالة سكر طافح على مستوى شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت '' شوف تيفي'' أن شاذين جنسيا يمتهنان الدعارة، قاما في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء بالاعتداء على زبون لهما كان في حالة سكر طافح على مستوى شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و حسب مصادرنا قاما المثليين بفعلتهما بعد دخولهما في مشادات كلامية مع صاحب سيارة أراد ممارسة الجنس مع أحدهما لتتطور الأمور بعد ذلك إلى السب و تبادل العنف.

و قد فقد الزبون الذي لم يكن في حالته الطبيعية ،وعيه نتيجة هذا الاعتداء فيما فر المثليين إلى وجهة غير معلومة.