مرة أخرى.. هجوم مسلح على حديقة في ميامي الأمريكية وهذه حصيلة الضحايا ﻿

في هجوم مسلح جديد بالولايات المتحدة الأمريكية أصيب ثمانية أشخاص بجروح في عملية إطلاق نار شهدتها حديقة مارتن لوثر كينغ في ميامي، وتتراوح أعمارهم بين سن الحادية عشرة وثلاث عشرة سنة، ووصفت حالة أحدهم

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في هجوم مسلح جديد بالولايات المتحدة الأمريكية أصيب ثمانية أشخاص بجروح في عملية إطلاق نار شهدتها حديقة مارتن لوثر كينغ في ميامي، وتتراوح أعمارهم بين سن الحادية عشرة وثلاث عشرة سنة، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة حسبما أعلنت عنه مصادر إعلامية أمريكية، حيث لم تعرف دوافع الهجوم إلى غاية اللحظة.

وفي الوقت الذي كان فيه مئات الأمريكيين متجمعين في الحديقة، بمناسبة إحياء ذكرى الناشط من أجل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ سمعي ذوي رصاص بالحديقة، حيث لم يخلف قتلى إلى حدود اللحظة إلا أن هناك حالة خطيرة بين الضحايا القاصرين.

وفتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا موسعا في النازلة، مع اثنين من المشتبه بهما، حيث تم حجز سلاحين ناريين.