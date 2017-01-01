بن كيران يستنفر الأمانة العامة ''للبيجيدي'' لإمتصاص الغضب المتزايد ﻿

تجتمع في هذه اللحظات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران، لمناقشة التطورات الأخيرة التي أعقبت فوز القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي، الحبيب المالكي بمنصب رئيس مجلس

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تجتمع في هذه اللحظات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران، لمناقشة التطورات الأخيرة التي أعقبت فوز القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي، الحبيب المالكي بمنصب رئيس مجلس النواب.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الإجتماع الإستثنائي لأمانة البيجدي جاء بطلب من قياديين بحزب العدالة والتنمية، بعد الغضب الكبير للنواب البرلمانيين للحزب يوم أمس الذين لم يتقبلوا بعد الإدلاء بأوراق بيضاء فارغة في حين كانوا أيام الحملات الإنتخابية يطالبون بالمواطنين بالمشاركة المكثفة في الإنتخابات.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمانة العامة ''للبيجدي'' ستحسم في المقترحات التي قدمت إليها من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حيث ستختار قيادة البيجدي شخص واحد من بين 3 أشخاص الذين اقترحهم الفريق النيابي لمناصب هياكل مجلس النواب من لجان ونواب لرئيس مجلس النواب ومحاسب للمجلس وأعضاء المكتب المسير للغرفة الأولى بالبرلمان.

وأفادت ذات المصادر، أن قيادة البيجدي ستختار نوابا برلمانيين مقربين من القيادة لمحاولة إمتصاص غضب فريقهم البرلماني، حيث سيتم إعادة نفس الوجوه المألوفة بأجهزة مجلس النواب، مع إضافة أسماء جديدة لإمتصاص غضبها.