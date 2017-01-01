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هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 14:55 هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع
هام للمغاربة..تساقطات مطرية وصقيع في هذه المناطق غدا الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا، لا سيما بالمرتفعات والمناطق الداخلية والهضاب العليا الشرقية مع تكون صقيع أو جليد، عند الصباح والليل، فيما ستظل

 ''شوف تيفي''

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا، لا سيما بالمرتفعات والمناطق الداخلية والهضاب العليا الشرقية مع تكون صقيع أو جليد، عند الصباح والليل، فيما ستظل الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية في بعض الأحيان بكل من شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والريف ومنطقة طنجة والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الأوقات مع احتمال تساقط بعض الأمطار الضعيفة أحيانا فوق مناطق اللكوس والغرب والشاوية وشمال دكالة، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى فوق بعض السواحل الممتدة ما بين الجديدة والعيون.

ومن المنتظر أن تهم بعض التساقطات الثلجية قمم مرتفعات الريف والأطلس المتوسط وكذا بشمال المنطقة الشرقية.

وسيصبح الطقس غائما وممطرا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشرقي بالمنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية، بينما ستهب من القطاع الشمالي عموما بباقي الأرجاء الأخرى. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 07 وناقص 01 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين ناقص 01 و05 درجات بالريف والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشاوية وداخل مناطق كل من الشياضمة والغرب ودكالة، مابين 05 و10 درجات بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة واللوكوس وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 10 و16 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة، مابين 13 و18 درجة بالجنوب الشرقي واللوكوس والغرب والسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس، وستكون ما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

 

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