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بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 14:33 بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | دولي
بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول
بعد إلقاء القبض على منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية أمس الإثنين من طرف الشرطة التركية، عثرت الأخيرة بداخل منزل مرتكب العمل الإرهابي على مبلغ 197 ألف دولار،

شوف تيفي

 بعد إلقاء القبض على منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية أمس الإثنين من طرف الشرطة التركية، عثرت الأخيرة بداخل منزل مرتكب العمل الإرهابي على مبلغ 197 ألف دولار، ومسدسات وذخائر وطائرتي « درون » و شرائح الهاتف النقال.

وحسب الصور التي التقطتها الشرطة التركية لمنزل الأوزباكي عبد القادر مشاريبوف، فإن منزله يعرف حالة فوضوية كما أنه كان برفقة 5 أشخاص اخرين بنفس المكان ويتعلق الأمر برجل من قيرغيزستان وآخر من العراق و3فتيات من مصر والسنغال والصومال كان قد جلبهم المقاتل ليساعدنه في تدبير أموره بالمنزله.

 وكان الحادث الإرهابي الذي سببه عبد القادر مشاريبوف خلف مقتل 39 شخصا وإصابة حوالي 40 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

 

 

 

 

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