بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح ﻿

نشر الشاب المثير للجدل ''أدم.ل'' الملقب بـ ''أدومي'' على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة وفيديو، ظهر خلالهما وهو يرتدي القفطان المغربي ويرقص بطريقة مثيرة.

''شوف تيفي''

نشر الشاب المثير للجدل ''أدم.ل'' الملقب بـ ''أدومي'' على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة وفيديو، ظهر خلالهما وهو يرتدي القفطان المغربي ويرقص بطريقة مثيرة.

وفور نشر''أدومي'' للفيديو والصور، تفاعل النشطاء على حاسبه بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من الطريقة التي رقص بها ومن ارتدائه لملابس نسائية، في حين أشار آخرون إلى أن ''أدومي'' تجاوز حدوده أكثر من اللازم بهذا الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام محلية، كشفت قبل أيام بأن آدم، تعرض للتعنيف والاعتداء عل يد مراهقين بمدينة طنجة.