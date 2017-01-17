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بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 13:22 بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة | مجتمع
بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة
يعيش سكان إقامة سكينة بحي بورنازيل بالبيضاء، معضلة حقيقة، حولت حياتهم إلى جحيم، نتيجة تجمع المياه العادمة في الطابق الأرضي للإقامة.

 ''شوف تيفي''

يعيش سكان إقامة سكينة بحي بورنازيل بالبيضاء، معضلة حقيقة، حولت حياتهم إلى جحيم، نتيجة تجمع المياه العادمة في الطابق الأرضي للإقامة.

وعبر سكان الإقامة في تصريحات لـ ''شوف تيفي'' عن استيائهم وحزنهم الشديد بسبب الروائح الكريهة التي وصلت إلى شققهم بسبب مياه المجاري الصحية، موضحين بأنهم تقدموا بشكاية موقعة للسلطات المحلية، وجهوا من خلالها اللوم للمسؤول عن اتحاد الملاكين.

وطالب السكان المحتجون باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة المياه العادمة التي حرمتهم من الهواء النقي،وجعلتهم خائفين من الإصابة ببعض الأمراض نتيجة الانتشار الكبير للحشرات.

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المغرب شوف تيفي بونازيل المياه العادمة التصريحات الروائح الكريهة

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