 بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | دولي

بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح | مجتمع

بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح

بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة | مجتمع

بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة

بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة | حوادث و حقوق

بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى | مجتمع

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب.. | بوليتيك

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 12:58 بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة | حوادث و حقوق
بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة
لقي شخص مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، بالناظور، بطريقة بشعة، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، بعد أن دهسته سيارة، كانت تسير بسرعة جنونية.

 ''شوف تيفي''

 لقي شخص مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، بالناظور، بطريقة بشعة، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، بعد أن دهسته سيارة، كانت تسير بسرعة جنونية.

وحسب مصادر ناظورية فإن الهالك في عقده السادس ،صدمته سيارة في منطقة غاسي الموجودة على مستوى الطريق الرابطة بين بني نصار والناظور، حينما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر بمسجد السكة الحديدية، قبل أن تفر من المكان إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مواطنين، عثروا على الهالك، جثة هامدة وبها العديد من الجروح، إلا أن الأمر الذي أثر في هؤلاء المواطنين هو أن الراحل فارق الحياة وأصبعه مرفوعة للشهادة.

وأوضحت ذات المصادر بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الحسني بالناظور لإخضاعها للتشريح.

مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادةمقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادةمقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادةمقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادةمقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادةمقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الناظور منطقة غاسي سيارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو

بالصور.. هكذا سقطبوعشرة أكبر مروج لحبوبالقرقوبي في درب سلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. هكذا سقط''بوعشرة" أكبر مروج لحبوب''القرقوبي" في درب سلطان بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي | بــووز
منذ 4 ساعات

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال | قنوات أخرى

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال

رسالة إلى المنتخب المغربي | قنوات أخرى

رسالة إلى المنتخب المغربي

بي ان سبورت : الحديث عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2017 + ملخص المباراة | قنوات أخرى

بي ان سبورت : الحديث عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2017 + ملخص المباراة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | دولي
منذ 8 دقائق

بالصور.. هذا هو المكان الذي كان يختبئ فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح | مجتمع

بالصورة والفيديو.. أشهر مثلي في المغرب لابس القفطان ديال العيالات ومحيح بالشطيح

بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة | مجتمع

بالصور..إقامة سكنية بالبيضاء تغرق في المياه العادمة

بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة | حوادث و حقوق

بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع

﻿ ﻿
اليوم 10:22 GMT

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.