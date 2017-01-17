بالصور..مقتل شخص بطريقة بشعة وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالناظور..والناس لقاوه رافع أصبع الشهادة ﻿

لقي شخص مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، بالناظور، بطريقة بشعة، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، بعد أن دهسته سيارة، كانت تسير بسرعة جنونية.

''شوف تيفي''

لقي شخص مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، بالناظور، بطريقة بشعة، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، بعد أن دهسته سيارة، كانت تسير بسرعة جنونية.

وحسب مصادر ناظورية فإن الهالك في عقده السادس ،صدمته سيارة في منطقة غاسي الموجودة على مستوى الطريق الرابطة بين بني نصار والناظور، حينما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر بمسجد السكة الحديدية، قبل أن تفر من المكان إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مواطنين، عثروا على الهالك، جثة هامدة وبها العديد من الجروح، إلا أن الأمر الذي أثر في هؤلاء المواطنين هو أن الراحل فارق الحياة وأصبعه مرفوعة للشهادة.

وأوضحت ذات المصادر بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الحسني بالناظور لإخضاعها للتشريح.