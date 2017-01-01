 ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي

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ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 12:24 ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة
قصة لا تصدق،تلك التي كشفت عنها مجموعة من المواقع العربية،اليوم الثلاثاء، بطلها، خليجي، قضت محكمة جنايات الشارقة بالإمارات، أمس الاثنين، بسجنه لمدة سنتين وبدفع دية قدرها 200 ألف ريال، بالرغم من

 ''شوف تيفي''

قصة لا تصدق،تلك التي كشفت عنها مجموعة من المواقع العربية،اليوم الثلاثاء، بطلها، خليجي، قضت محكمة جنايات الشارقة بالإمارات، أمس الاثنين، بسجنه لمدة سنتين وبدفع دية قدرها 200 ألف ريال، بالرغم من ارتكابه جريمة قتل بشعة في حق والدته.

وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن تفاصيل الجريمة بأن محكمة جنايات الشارقة، قضت بالسجن لمدة عامين، على خليجي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة ، لقتله والدته البالغة قيد حياتها 50 عاما، عمدًا من خلال ذبحها من الوريد إلى الوريد وهي على فراشها، قبل أن يقرر العيش في الشقة إلى جانب جثتها لمدة 10 أيّام، ومارس حياته بشكل طبيعي.

وحسب صحيفة ''البيان'' الإماراتية، خلال نشرها لخيوط الجريمة، فإن إخوة الجاني تنازلوا عن القصاص وعن قبول الدية، وقد قدّم المحامي الخاص به مذكّرة دافع فيها عن براءة موكله معتمدا على تقرير الطب النفسي الصادر عن مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، والذي يكشف بأنه مريض نفسي وغير مسؤول في القضية استنادا لتاريخه المرضي ومعاناته من مرض يسمى الاضطراب الذهاني الذي ينتج عنه اضطراب في التفكير، مطالبا بإيداعه مصحّة للأمراض النفسية والعقلية.

وأضافت الصحيفة ذاتها بالإشارة إلى أن الجاني وخلال جلسات المحاكمة إعترف بقتل والدته، مبرّرا جريمته بقوله ''جاءني أمر من الله ورسوله، نظرا لكونها ساحرةمشعوذة''، مشيرا إلى أنه وجد قصاصات ورقيّة عليها كتابات غريبة، ولفافات تخصّ السّحر.

 

 

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المغرب شوف تيفي المجني الفراش القصاص الأمراض النفسية الجثة

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