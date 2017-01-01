مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى ﻿

توصلت ''شوف تيفي''، اليوم الثلاثاء، بتفاصيل مثيرة وصادمة بخصوص فتاة مغربية تعيش بالمملكة السعودية، تعرضت للتعنيف والضرب على يد عائلة سعودية تعمل لديها.

''شوف تيفي''



توصلت ''شوف تيفي''، اليوم الثلاثاء، بتفاصيل مثيرة وصادمة بخصوص فتاة مغربية تعيش بالمملكة السعودية، تعرضت للتعنيف والضرب على يد عائلة سعودية تعمل لديها.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن العائلة السعودية، وفور تعنيفها للمغربية التي تعمل لديها بطريقة بشعة، قامت بالتخلي عنها، وبرميها في إحدى المستشفيات وهي في حالة صحية جد حرجة.

وطالب ذات المصدر من المسؤولين بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ الفتاة المغربية التي وجدت نفسها وحيدة بالسعودية دون قريب أو صديق يهون عليها المصاب والمعاناة والآلام التي تعرضت لها في بلاد الغربة.



