 مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى | مجتمع

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب.. | بوليتيك

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول..وها شنو كانو كيديرو | دولي

مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى

مثير وسار..الشرطة الفرنسية تعثر على أدلة جديدة تمنح البراءة لسعد المجرد وتكشف علاقة لورا بريول بالمافيا | ثقافة و فنون

مثير وسار..الشرطة الفرنسية تعثر على أدلة جديدة تمنح البراءة لسعد المجرد وتكشف علاقة لورا بريول

عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016 | اقتصاد

عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016

وفاة رائد الفضاء يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر | دولي

وفاة رائد الفضاء يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 12:16 مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى | مجتمع
مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى
توصلت ''شوف تيفي''، اليوم الثلاثاء، بتفاصيل مثيرة وصادمة بخصوص فتاة مغربية تعيش بالمملكة السعودية، تعرضت للتعنيف والضرب على يد عائلة سعودية تعمل لديها.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي''، اليوم الثلاثاء، بتفاصيل مثيرة وصادمة بخصوص فتاة مغربية تعيش بالمملكة السعودية، تعرضت للتعنيف والضرب على يد عائلة سعودية تعمل لديها.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن العائلة السعودية، وفور تعنيفها للمغربية التي تعمل لديها بطريقة بشعة، قامت بالتخلي عنها، وبرميها في إحدى المستشفيات وهي في حالة صحية جد حرجة.
وطالب ذات المصدر من المسؤولين بالتدخل السريع والفوري لإنقاذ الفتاة المغربية التي وجدت نفسها وحيدة بالسعودية دون قريب أو صديق يهون عليها المصاب والمعاناة والآلام التي تعرضت لها في بلاد الغربة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية المملكة السعودية حالة صحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صدق أو لا تصدق .. إيطالي يعانق الأبوة عن سن 73 سنة من زوجته المغربية | مجتمع

صدق أو لا تصدق .. إيطالي يعانق الأبوة عن سن 73 سنة من زوجته المغربية

صورة زوجين مثليين ثتير ضجة عارمة بالفايسبوك | مجتمع

صورة زوجين مثليين ثتير ضجة عارمة بالفايسبوك

بالصورة.. نجم عالمي قام بزيارة المطعم الذي زاره الملك محمد السادس بمراكش وها شنو دار | مجتمع

بالصورة.. نجم عالمي قام بزيارة المطعم الذي زاره الملك محمد السادس بمراكش وها شنو دار

و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل | مجتمع

و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي | بــووز
منذ 2 ساعات

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال | قنوات أخرى

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال

رسالة إلى المنتخب المغربي | قنوات أخرى

رسالة إلى المنتخب المغربي

بي ان سبورت : الحديث عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2017 + ملخص المباراة | قنوات أخرى

بي ان سبورت : الحديث عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2017 + ملخص المباراة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى | مجتمع

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

﻿ ﻿
اليوم 10:22 GMT

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.