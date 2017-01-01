عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين ﻿

شوف تيفي:
في إطار محاربة المخدرات بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الشرطة بمدخل مدينة ميدلت يوم أمس الاثنين، من ضبط وحجز صناديق الشيرا كانت بحوزة دركي برتبة ''سرجان''.
و كان السرجان الموقوف حسب مصادر ''شوف تيفي''،ينوي تهريب كمية مهمة من الشيرا إلى مدينة الراشيدية حيث كان يشتغل .
وأضاف المصدر ذاته، أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية بميدلت لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة المختصة.
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