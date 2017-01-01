 عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى | مجتمع

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب.. | بوليتيك

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول..وها شنو كانو كيديرو | دولي

مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى

مثير وسار..الشرطة الفرنسية تعثر على أدلة جديدة تمنح البراءة لسعد المجرد وتكشف علاقة لورا بريول بالمافيا | ثقافة و فنون

مثير وسار..الشرطة الفرنسية تعثر على أدلة جديدة تمنح البراءة لسعد المجرد وتكشف علاقة لورا بريول

عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016 | اقتصاد

عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016

وفاة رائد الفضاء يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر | دولي

وفاة رائد الفضاء يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 12:05 عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق
عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين
في إطار محاربة المخدرات بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الشرطة بمدخل مدينة ميدلت يوم أمس الاثنين، من ضبط وحجز صناديق الشيرا كانت بحوزة دركي برتبة ''سرجان''.

شوف تيفي:

في إطار محاربة المخدرات بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الشرطة بمدخل مدينة ميدلت يوم أمس الاثنين، من ضبط وحجز صناديق الشيرا كانت بحوزة دركي برتبة ''سرجان''.

و كان السرجان الموقوف حسب مصادر ''شوف تيفي''،ينوي تهريب كمية مهمة من الشيرا إلى مدينة الراشيدية حيث كان يشتغل .

وأضاف المصدر ذاته، أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية بميدلت لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة المختصة.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مخدر الشيرا توقيف دركي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو

بالصور.. هكذا سقطبوعشرة أكبر مروج لحبوبالقرقوبي في درب سلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. هكذا سقط''بوعشرة" أكبر مروج لحبوب''القرقوبي" في درب سلطان بالبيضاء

صادم..اختطاف تلميذة قاصر والتناوب على اغتصابها في جلسة خمرية بدكالة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم..اختطاف تلميذة قاصر والتناوب على اغتصابها في جلسة خمرية بدكالة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي | بــووز
منذ 2 ساعات

فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب.. صوتنا للحبيب المالكي احتراما للمواقف السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال | قنوات أخرى

منال الصديقي تحكي كيف قاومت إصابتها بالسرطان.. قصتها في كلنا أبطال

رسالة إلى المنتخب المغربي | قنوات أخرى

رسالة إلى المنتخب المغربي

بي ان سبورت : الحديث عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2017 + ملخص المباراة | قنوات أخرى

بي ان سبورت : الحديث عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا 2017 + ملخص المباراة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

ياربي السلامة..مسخوط الوالدين ذبح الأم ديالو المشعوذة وبقا حدا الجثة ديالها 10 أيام..وهذه هي

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى | مجتمع

مؤلم ..شوفو الحكرة: مغربية تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عائلة السعودية وهاشنو وقع ليها فالمستشفى

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين | حوادث و حقوق

عاجل:حاميها حراميها..توقيف دركي متلبس بتهريب مخدر الشيرا وها فين

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي

شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

﻿ ﻿
اليوم 10:22 GMT

حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.