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شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 11:06 شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول | دولي
شاهد..هذا هو الفيديو الذي مكن الشرطة التركية من اعتقال منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول
نشرت وسائل إعلام عربية وتركية، صباح اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، قيل بأنه كان الخيط الذي استخدمته الشرطة التركية لاعتقال عبد القادر ماشاريبوف منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس

 ''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام عربية وتركية، صباح اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، قيل بأنه كان الخيط الذي استخدمته الشرطة التركية لاعتقال عبد القادر ماشاريبوف منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشرطة التركية، استخدمت الفيديو الذي صورته فتاة وهي تقول ''الله ياخدني إذا ما هاد هو''، وهي الجملة التي انتشرت بشكل كبير على تويتر إلى جانب الفيديو الذي ظهر خلاله شخص يقف بجانب طريق في اسطنبول، والذي كانت الفتاة التي صورته تقصد من خلاله منفذ هجوم رأس السنة باسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن الأمن التركي، استطاع إيجاد منفذ الهجوم ليلة أمس الاثنين، وقد أكد والي اسطنبول، فاسين شاهين، القبض على منفذ الهجوم المسلح على ملهى رينا، وهو أوزبكي واسمه عبدالقادر ماشاريبوف، الذي تلقى تدريبات في أفغانستان.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التركي عبد القادر ماشسيروف أوزبكي رأس السنة

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