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حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 10:22 حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب.. | بوليتيك
حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..
كما سبق وأن أكدت ''شوف تيفي'' منذ أكثر من أسبوعين تم الحسم بشكل شبه نهائي في الملامح الأولى لتشكيل الحكومة المرتقبة.. فبعد أن تسلم رسميا القيادي الاتحادي لحبيب المالكي مفاتيح رئاسة مجلس النواب بعد

شوف تيفي 

كما سبق وأن أكدت ''شوف تيفي'' منذ أكثر من أسبوعين تم الحسم بشكل شبه نهائي في الملامح الأولى لتشكيل الحكومة المرتقبة.. فبعد أن تسلم رسميا القيادي الاتحادي لحبيب المالكي مفاتيح رئاسة مجلس النواب بعد استسلام بنكيران زعيم البيجيديين أمام الداهية أخنوش الذي يقود الرباعي الحزبي المشكل لائتلافه المتكون بالإضافة من الأحرار إلى الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.. أصبح الآن التحالف الحكومي شبه جاهز.. هكذا سيدخل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران الذي أنهى الكلام من جهة واحدة، في مفاوضات جادة مع زعيم الأحرار عزيز أخنوش للتفاوض حول الحقائب الوزارية بعدما أصبح شبه مؤكدا أن الحكومة ستتكون من الأحرار بمعية الاتحاد الدستوري الذي سيتولى حقائب وزارية باسم حزب أخنوش في انتظار الاندماج النهائي، والحركة الشعبية إضافة إلى التقدم والاشتراكية بقيادة العدالة والتنمية مع ضمان المساندة النقدية للحكومة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، مما يعني أن المعارضة أصبحت رسميا مشكلة من الاستقلال الذي تخلى عنه بنكيران وسط العاصفة والبام الذي قرأ المرحلة جيدا ودخل في مرحلة هيكلة جديدة ليأخذ دوره في ممارسة معارضة عقلانية حسب مصدر قيادي من حزب إلياس.
وبالتالي فبعد أزيد من ثلاثة أشهر من بلوكاج بن كيران يبدوا أن المفتاح الذي ظل معلقا كان هو رئاسة مجلس النواب.. هنيئا لنا بحكومتنا الجديدة..

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حصري: وأخيرا الحكومة تتشكل... بعد انتخاب المالكي على رأس مجلس النواب..

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