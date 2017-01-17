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مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول..وها شنو كانو كيديرو

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 10:15 مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول..وها شنو كانو كيديرو | دولي
مثير وبالصور..الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول..وها شنو كانو كيديرو
كشفت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت إلى جانب منفذ الهجوم الإرهابي في ملهي رينا في إسطنبول ليلة رأس السنة، (اعتقلت) كذلك قوات الأمن التركية في الشقة ذاتها ثلاثة فتيات من جنسيات

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت إلى جانب منفذ الهجوم الإرهابي في ملهي رينا في إسطنبول ليلة رأس السنة، (اعتقلت) كذلك قوات الأمن التركية في الشقة ذاتها ثلاثة فتيات من جنسيات إفريقية كن يقِمن مع منفذ الهجوم.

وحسب موقع ''تركيا الآن'' فإن الفتيات ينحدرن من أصول إفريقية، من بينهم فتاة مصرية تدعى Tene Trare عمرها 26 عاماً، وأخرى من الصومال والثالثة من السنغال.

وأوضح الموقع ذاته بأن مصادر أمنية تركية، رجحت بأن الإرهابي منفذ هجوم إسطنبول استخدم الفتيات الثلاثة لتضليل الجهات الأمنية والتمويه على وجوده في المكان، حيث تكفلت الفتيات الثلاث بالقيام بالمشتريات والتسوق ودفع مستحقات أجرة البيت.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن التركية، ألقت القبض على عبد القادر ماشاربيوف، المتهم بتنفيذ عملية إرهابية على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة في منزل بمنطقة آسنيورت.

الشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبولالشرطة التركية عثرت على ثلاثة فتيات بينهم عربية رفقة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول

 

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المغرب شوف تيفي الفتيات إفريقية جنسيات الشقة عبد القادر ماشاربيوف الجهات الأمنية

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