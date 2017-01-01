مثير وسار..الشرطة الفرنسية تعثر على أدلة جديدة تمنح البراءة لسعد المجرد وتكشف علاقة لورا بريول بالمافيا ﻿

كشفت وسائل إعلام فرنسية،عن تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية سعد المجرد، حيث أوضحت بأن تحقيقات الشرطة الفرنسية، بينت بأن الفتاة الفرنسية التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا اتصلت ليلة الواقعة

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام فرنسية،عن تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية سعد المجرد، حيث أوضحت بأن تحقيقات الشرطة الفرنسية، بينت بأن الفتاة الفرنسية التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا اتصلت ليلة الواقعة بأشخاص معروفين في مجال الجريمة ولهم علاقة بالمافيا.

وأشارت المصادر ذاتها فهذا يؤكد أن المجرد، سقط في فخ المؤامرة من أجل ابتزازه ماديا، مشيرة إلى أن القضية لها علاقة بشبكات متخصصة في التهريب والاتجار في الكوكايين.

وأضافت ذات المصادر بأن المحققين الفرنسيين، تساءلوا خلال البحث عن السر وراء توفر الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' البالغة من العمر 20 سنة على مبلغ مالي مهم وكبير ليلة الواقعة، وهو ما أثار شكوكهم لوجود علاقة بينيها وبين شبكات المافيا.