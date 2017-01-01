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عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016 | اقتصاد

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عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016

بتاريــخ : 17 يناير 2017 / 01:37 عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016 | اقتصاد
عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تسجل ارتفاعا ب3,4 في المائة في متم سنة 2016
أعلن مكتب الصرف، أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت ارتفاعا ب3,4 في المائة، حيث انتقلت من 60,2 مليار درهم في متم سنة 2015، إلى 62,2 مليار درهم عند متم سنة 2016.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعلن مكتب الصرف، أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت ارتفاعا ب3,4 في المائة، حيث انتقلت من 60,2 مليار درهم في متم سنة 2015، إلى 62,2 مليار درهم عند متم سنة 2016.

وأوضح المكتب، الذي قام بنشر مؤشراته الأولية لسنة 2016، أن ميزان الأسفار سجل من جهته، فائضا ب49 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,3 في المائة، مقابل 47,5 مليار درهم سنة قبل ذلك، موضحا أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع العائدات السياحية بملياري درهم، مقابل الارتقاع الذي سجلته النفقات ب(+0،6 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة سجلت 22،7 مليار درهم خلال سنة 2016، مقابل 31،8 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك، بتراجع بلغ 28،5 في المائة.

وتعزى هذه النتيجة إلى انخفاض العائدات ب7 مليار درهم (-17،5 في المائة)، مع ارتفاع في النفقات ب2،1 مليار درهم (+25،7 في المائة).

 

 

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